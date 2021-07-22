Время в Ереване: 11:07:36,   22 Июль

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Панамы

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Панамы

Землетрясение магнитудой 7,0 зафиксировано в среду у берегов Панамы. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр находился в 107 км к северо-западу от города Пуэрто-Армуэльес (население - почти 12 тыс. жителей). Очаг залегал на глубине 33 км,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Данные об угрозе цунами не поступали.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации