Газета «Айастани Анрапетутюн»: Сила и угроза силы не должны диктовать решений

«На фоне лживой пропаганды мира Азербайджан продолжает наращивать вооружения, а также активно участвовать в различных военных учениях. Наряду со всем этим он наращивает свое военное присутствие и в оккупированных районах Арцаха. Согласно вчерашнему заявлению Минобороны Азербайджана, в оккупированном Мартунинском районе введены в строй две новые модульные воинские части, которые призваны организовать боевое дежурство и службу в этом районе, а также обеспечить надлежащие условия проживания для персонала. Отмечается, что строительство новых воинских частей ведется и на других территориях.

Известно, что Азербайджан примет участие в международных учениях «Agile Spirit 2021», которые пройдут в Грузии с 26 июля по 6 августа, и являются учениями Корпуса морской пехоты США и Вооруженных сил Грузии в Европе. Адресатом увеличения военного потенциала Азербайджана является Армения. Иногда кажется, что и мы, и международное сообщество забыли, что с 12 мая этого года азербайджанские вооруженные силы с большим количеством войск и военной техники находятся на суверенной территории Республики Армения».

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