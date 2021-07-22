Газета «Айастани Анрапетутюн»: Урегулирование вопроса Карабаха переходит в политическую плоскость

«20 июля заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя Действующего председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху. Вполне естественно, что после 44-дневной войны Россия, которая внесла большой вклад в принятие заявления о прекращении огня и взяла на себя миссию по надзору за его соблюдением, в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта всегда должна опираться на это трехстороннее заявление. А в последнем нет ни слова о статусе Республики Арцах. С другой стороны, миссия Минской группы ОБСЕ, заключается в мирном урегулировании карабахского конфликта. В основе деятельности МГ ОБСЕ, несмотря на 44-дневную азербайджано-турецкую агрессию, и сегодня продолжают оставаться три принципа - неприменение силы, территориальная целостность и самоопределение наций».

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