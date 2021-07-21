В России 33,6 млн человек получили первую дозу COVID-вакцины

Более 22,5 млн россиян полностью вакцинированы от COVID-19 по состоянию на 21 июля. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"На сегодняшний день вакцинировано 33,6 млн человек первым компонентом и 22,6 млн человек из них получили оба компонента, то есть полностью вакцинировались", - сказала Голикова в среду на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Вице-премьер добавила, что вакцинация от COVID-19 в России идет активно. Случаев поствакцинальных осложнений не отмечается, побочные явления, как правило, ограничиваются местной реакцией и кратковременным повышением температуры.

"За последнее время темп вакцинации в Российской Федерации увеличился почти в два раза", - отметила Голикова.

Наибольшую долю от общего числа привитых составляют россияне старше 60 лет (31,4%), на втором месте - граждане 40-49 лет, на третьем - 30-39 лет. Самый низкий процент вакцинации наблюдается в группе 18-29 лет.

Обязательная вакцинация от COVID-19 граждан групп риска введена в 32 регионах страны.