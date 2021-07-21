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Лавров проведет 22 июля в Москве переговоры со спецпосланником генсека ООН по Сирии

Лавров проведет 22 июля в Москве переговоры со спецпосланником генсека ООН по Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен 22 июля проведут переговоры в Москве. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Завтра, 22 июля, в Москве состоится рабочая встреча министра иностранных дел России со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном", - написала она в своем Telegram-канале.

Подробностей о визите Педерсена дипломат не привела. Ожидается, что спецпосланник генсека ООН поделится с Лавровым итогами 16-й международной встречи по Сирии в астанинском формате, которая прошла в столице Казахстана 7-8 июля.


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