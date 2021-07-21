Обсуждены проблемы реализации осуществляемых совместно с “Центром поддержки инвестиций” инвестпроектов

Под председательством исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены проблемы реализации инвестиционных программ, осуществляемых с участием министерства экономики и фонда “Центр поддержки инвестиций”. На встрече присутствовали руководители ответственных ведомств правительства, а также представители компаний, реализующих инвестиционные программы.

В начале совещания Никол Пашинян, в частности, отметил: “Сегодняшнее обсуждение мы проводим со следующей целью: обсудим сложности на пути реализации инвестиционных программ. По сути, за одним столом собрались инвесторы и представители органов, которые занимаются их проблемами, должны решать или не могут решать эти проблемы. Для нас важно в результате этих обсуждений узнать о причинах возникновения проблем, их объективности или субъективности, а также попытаться понять, почему существуют те проблемы, о которых говорят предприниматели”.

Никол Пашинян отметил, что цель обсуждения - выслушать проблемы, препятствующие реализации и продвижению программ, и найти соответствующие решения.

Первой представленной на обсуждение инвестиционной программой стало строительство нового многофункционального комплекса в начале проспекта Свободы в Ереване. Инвестиционная программа оценивается в 10 млн долларов, в рамках которой планируется создать 220 рабочих мест. Проблема, связанная с реализацией проекта, связана с наличием на строящейся территории канала культурно-исторического значения.

По вопросу представили разъяснения мэр Еревана Айк Марутян, и.о. министра образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян, замминистра Ара Хзмалян, директор Института археологии и этнографии Национальной академии наук Армении Павел Аветисян.

Выслушав объяснения официальных лиц, Никол Пашинян поручил в течение 10 дней представить инвестору все требования и критерии, связанные с сохранением культурно-исторического канала, а также внести изменения в одно из предыдущих решений правительства, направленные на содействие программам городского развития. “Хозяйствующий субъект должен получить ответ на вопрос, что и как сохранять”, - сказал исполняющий обязанности премьер-министра.

Следующая инвестиционная программа касалась строительства туристско-культурного комплекса в общине Лусарат Араратской области. Проект оценивается в 14 млн долларов, в рамках которого планируется создать 50 постоянных и 500 временных рабочих мест. Инвестор сообщил, что планирует построить на территории комплекса винодельню, винный погреб, профессиональную сцену с современным техническим оснащением, галерею. Проблема с реализацией проекта заключается в том, что комплекс планируется построить в районе Старого Арташата.

Директор Института археологии и этнографии НАН Армении Павел Аветисян отметил, что необходимо изучить, есть ли археологические материалы на указанной территории или нет. По словам Аветисяна, для исследований потребуется не менее двух месяцев.

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян посчитал недопустимой реализацию подобной программы на территории Старого Арташата, где есть археологические материалы. Никол Пашинян предложил начать процесс раскопки при финансовой поддержке хозяйствующего субъекта, и если выяснится, что в этом районе есть археологические материалы, администрация области предложит другой участок для реализации инвестиционной программы в том же населенном пункте. Инвестор согласился с предложением и выразил готовность работать в тесном сотрудничестве с археологической рабочей группой.

Следующим инвестиционным проектом была модернизация Ереванского детского железнодорожного парка. Проект оценивается в 160 млн долларов, в рамках которого планируется обновить парк в соответствии с международными стандартами. Проект обсуждался в мэрии Еревана. Против первоначальной версии были возражения.

Выслушав замечания инвестора и мэра Еревана, исполняющий обязанности премьер-министра предложил продолжить работу по совершенствованию программы и разработать взаимоприемлемый проект. Никол Пашинян подчеркнул, что парк должен сохранять свое значение, улучшая также инфраструктуры и экологическую ситуацию.

Затем была представлена инвестиционная программа “Старый Хндзореск”, которая предусматривает вложение 32 млн долларов и создание более 400 новых рабочих мест. Проект направлен на восстановление и сохранение исторических и культурных ценностей Старого Хндзореска и Старого Гориса. Хозяйствующий субъект отметил, что продвижению программы препятствует наличие незаконных построек на соответствующих участках.

Представители профильных ведомств также представили необходимые разъяснения по данному вопросу. Исполняющий обязанности премьер-министра посчитал недопустимым препятствование реализации инвестиционной программы из-за незаконных построек, подчеркнув, что правительство примет соответствующее решение.

В ходе совещания также были затронуты проблемы реализации следующих проектов - строительство горнолыжного комплекса на горе Арагац, создание гостиничного комплекса в Капане в соответствии с международными стандартами, развитие туристических объектов у Чертова моста, строительство многофункционального чешского комплекса “Гранд Богемия” в Ереване, а также инвестиционные проекты в сферах промышленности и энергетики. Были обсуждены возможные решения поднятых проблем.

Исполняющий обязанности премьер-министра дал должностным лицам конкретные поручения, подчеркнув, что вопрос улучшения инвестиционного поля, стимулирования и привлечения инвестиций является одним из приоритетов правительства, и работа со всеми инвесторами будет носить продолжительный характер.



