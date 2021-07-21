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В конце августа состоится встреча президентов Украины и США

В конце августа состоится встреча президентов Украины и США

Президент США Джо Байден примет 30 августа в Белом доме главу украинского государства Владимира Зеленского. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-секретаря главы американской администрации Джен Псаки.

"Президент Байден ждет с нетерпением, чтобы 30 августа приветствовать в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского. Этот визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму, наше тесное сотрудничество по энергетической безопасности", - отметила Псаки.

Кроме того, говорится в заявлении, переговоры будут посвящены поддержке со стороны Вашингтона "усилий Зеленского в борьбе с коррупцией и в реализации повестки реформ, основанных на общих демократических ценностях".


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