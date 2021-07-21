Лучшие специалисты атомной отрасли приступили к отжигу корпуса реактора Армянской АЭС

На Армянской АЭС стартовал ключевой этап планово-предупредительного ремонта (ППР-2021) – начались работы по восстановительному отжигу корпуса реактора АЭС. Отжиг позволит вернуть эксплуатационные характеристики металлической оболочки реактора к исходному состоянию на 80-85%. Выполнение этой процедуры даст возможность эксплуатировать Армянскую АЭС до 2036 года.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе госкорпорации «Росатом», подготовка к работам по отжигу заняла почти полтора года. Сейчас оборудование для отжига уже установлено в корпус реактора, завершены последние проверки и начат нагрев. Корпус реактора Армянской АЭС с помощью установки для отжига нагреют до 475 градусов Цельсия, выдержат 150 часов и дадут медленно остыть. Непосредственно термообработка металла корпуса реактора будет осуществляться неделю.

Организацию работ в рамках контракта по модернизации осуществляет АО «Русатом Сервис», входящее в электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом». Сейчас на АЭС управлением установки для отжига, контролем всех технологических параметров и режимом отжига корпуса реактора занимаются специалисты российских компаний и организаций, среди которых АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», АО «НПО «ЦНИИТМАШ», АО «Атомэнергоремонт», НИЦ «Курчатовский институт», ЦНИИКМ «Прометей». В свою очередь, именно специалисты АО «НПО «ЦНИИТМАШ» разработали технологию отжига корпуса реактора, которая проводиться сегодня на всех станциях, где проходит продление срока эксплуатации.

Впервые технология отжига была применена в 1987 году на третьем энергоблоке Нововоронежской АЭС. Восстановительные отжиги уже проводились на реакторах типа ВВЭР-440 таких атомных станций, как Кольская АЭС (Россия), Ровенская АЭС (Украина), АЭС «Козлодуй» (Болгария) и АЭС «Ловииса» (Финляндия).