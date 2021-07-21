Эрдоган заявил, что Кипр не сможет войти в НАТО без согласия Турции

Вступление Кипра в состав НАТО невозможно, пока на это не даст согласия Турция. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил президент республики Тайип Эрдоган в среду.

"Если посмотреть на документы НАТО, то пока мы не дадим положительный ответ, вступление Южного Кипра в состав НАТО невозможно ни при каких обстоятельствах. В Турции сейчас не такое правительство, каким оно было в то время, когда в НАТО приняли Грецию. Сейчас здесь есть мы. Они не смогут обойти (вето) Турции", - сказал Эрдоган турецким журналистам по завершении визита в самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра. Его цитирует газета Aydinlik.

Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра, не признанная мировым сообществом. Международно признанной остается лишь Республика Кипр, де-факто контролирующая юг острова. Греческая и турецкая общины острова много лет вели переговоры о политическом воссоединении Кипра, но пока не преуспели в этом.