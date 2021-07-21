На Каннском фестивале на ПЦР тесты потратили более миллиона долларов

Стало известно, что организаторы Каннского кинофестиваля потратили более миллиона долларов на тестирование посетителей. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает Variety.

За время проведения смотра исследование прошли примерно 28 тысяч гостей.

Граждане Евросоюза могли не проходить обследование и предоставить справку о вакцинации, однако это не гарантировало, что посетители не заразятся штаммом "Дельта". Напряжение возросло после того, как актриса Леа Сейду, которая снялась в трех фильмах из конкурсной программы, не поехала на фестиваль, так как заболела коронавирусом. Она подхватила инфекцию на съемках своего нового проекта.

Тем не менее сообщений о серьезных вспышках Ковида за пределами Канн не поступало, а слухи, что президент Макрон закроет фестиваль, оказались необоснованными.

Смотр посетили звезды мировой величины такие, как Тильда Суинтон, Тимоти Шаламе, Билл Мюррей и многие другие. Жюри возглавил режиссер Спайк Ли.

"Это был замечательный фестиваль, к тому же исключительный, — сказал Variety Тьерри Фремо, директор смотра, 17 июля после завершения торжеств. — Нам удалось провести его в нужное время и в почти нормальных условиях благодаря грамотному и надежному протоколу ".

Каннский фестиваль в этом году проходил с 6 по 17 июля. Главную награду получила лента "Титан" Джулии Дюкорно.