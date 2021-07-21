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Армения ожидает четкого ответа со стороны международных партнеров на действия Азербайджана: МО

Армения ожидает четкого ответа со стороны международных партнеров на действия Азербайджана: МО

Начальник главного управления оборонной политики и международного сотрудничества министерства обороны Армении Левон Айвазян 21 июля принял военных атташе при аккредитованных в Республике Армения посольствах иностранных государств.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе встречи была представлена сложившаяся в последние дни вследствие провокационных действий вооруженных сил Азербайджана ситуация на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы. 

Было подчеркнуто, что агрессивная риторика военно-политического руководства Азербайджана относительно территориальных претензий к Республике Армения подрывает усилия по установлению долгосрочного мира в регионе.

Было отмечено, что армянская сторона, сохраняя приверженность мирному урегулированию ситуации, тем не менее оставляет за собой право принять все необходимые меры для предотвращения и противодействия подобным инцидентам.

Было подчеркнуто, что Армения ожидает четкого ответа со стороны международных партнеров на подобные нарушения международного права со стороны Азербайджана.


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