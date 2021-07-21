Дан старт переговорам по соглашению о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

В Тегеране состоялась встреча переговорных делегаций по вопросам заключения соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны, которое заменит действующее с октября 2019 года Временное соглашение.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЕЭК, в ходе мероприятия участники обсудили проект технического задания на предстоящие переговоры, а также обменялись мнениями по возможному наполнению документа.

«По итогам встречи достигнуты договоренности об обсуждении новых по сравнению с действующим Временным соглашением задач нашего взаимодействия – расширения товарного охвата, поддержки отраслевого сотрудничества и повышения транспарентности при проведении госзакупок, а также о том, что, принимая во внимание схожесть подходов к переговорам обеих сторон, существенный объем работы может быть осуществлен в сжатые сроки», - отметил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

Первый полноформатный раунд переговоров по заключению соглашения запланирован в сентябре текущего года.