Любая вакцина однозначно лучше отсутствия вакцинации: Нубар Афеян призывает к вакцинации

Конечно, есть различия между вакцинами против коронавируса - американской Pfizer и Moderna, британской AstraZeneca, российской Sputnik V, китайской KoronaVak, но эти отличия не должны быть поводом для отказа человека от вакцинации. Как сообщает Арменпресс, председатель совета директоров американской компании Moderna Нубар Афеян сказал об этом на встрече в Ереванском государственном медицинском университете, подчеркнув, что любая вакцина однозначно лучше, чем отсутствие вакцинации.

По словам Афеяна, вопрос не в том, может ли вакцина быть опасной, а в том, что вас ждет, если вы не будете вакцинированы.

«Нет ничего, что можно было бы внедрить в свое тело, или вдохнуть, или съесть, или вводить иглой, что оно не было бы опасным. И воздействие этого вируса на наше здоровье либо ужасно, либо очень ужасно. Т.е. нет другого подхода, чтобы сказать: ну, ничего, переболел гриппом, все прошло. Тот, кто работает с этим, видит, что в организме, не только у тяжелобольных, кстати, но и у других людей, они видят результаты спустя несколько месяцев», - сказал он.

Афеян не обвиняет людей, которые скептически относятся к вакцинам, поскольку, по его словам, такого кризиса, как коронавирус, еще не было. Но в любом случае он призывает людей брать на себя ответственность перед обществом, не подвергая опасности жизни других.

«Ты можешь рисковать своей жизнью. Это твое решение. Но ты подвергаешь опасности и других», - сказал создатель одной из самых популярных вакцин против коронавируса.

Касаясь вопроса, когда вакцина Moderna поступит в Армению, какие договоренности были достигнуты с правительством Армении по этому вопросу, биотехнолог армянского происхождения пояснил, что он подходит к этому вопросу больше как армянский филантроп, чем председатель совета директоров Moderna. Но проблема в том, что он не может сказать: «занимайтесь только с Арменией, забудьте о других странах», потому что закон не позволяет этого.

Поэтому Афеян пытается найти другие варианты, думая, что через несколько месяцев откроется другой путь, когда разные благотворительные организации смогут получить вакцину и пожертвовать ее. В этом контексте он работает с правительством США, чтобы понять их позицию.

«Я надеюсь, что и через Covax, и сейчас мы работаем над тем, чтобы правительство США могло предоставить Армении вакцины в виде подарка. Я уверен, что это будет Moderna или Pfizer. Мы работаем над этим», - сказал Нубар Афеян, добавив, что пока нет четких сроков по этому вопросу. По его словам, ответ на вопрос о сроках должно дать правительство Армении.