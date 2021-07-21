Двое заключенных взяли в заложники сотрудников шведской тюрьмы

Двое заключенных в шведской тюрьме Хэллби недалеко от города Эскильстуна взяли в заложники двух ее сотрудников. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду телекомпания SVT.

По данным SVT, днем в среду заключенным удалось попасть в комнату охраны в одном из отделов тюрьмы, где в это время находились сотрудники - мужчина и женщина, и забаррикадироваться там. Сейчас они требуют прислать им вертолет.

Как сообщило агентство ТТ, оба заключенных осуждены за тяжкие преступления. На месте работает полиция.

Всего в тюрьме Хэллби 98 мест для размещения заключенных, это учреждение имеет самый высокий класс безопасности.