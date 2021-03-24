Предстоящие на 22 июля мероприятия
18:38, Июль 21, 2021
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09:51, 16.07.2021
“Ереванский бестселлер”: “Алхимик” - на первом месте, переводы, июнь, 2021
09:37, 12.07.2021
“Новая книга” - 19/21: новые книги от четырех издательств
- 20:24 Эрдоган заявил, что Кипр не сможет войти в НАТО без согласия Турции
- 20:08 На Каннском фестивале на ПЦР тесты потратили более миллиона долларов
- 19:51 Армения ожидает четкого ответа со стороны международных партнеров на действия Азербайджана: МО
- 19:23 Дан старт переговорам по соглашению о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
- 19:06 Любая вакцина однозначно лучше отсутствия вакцинации: Нубар Афеян призывает к вакцинации
- 18:38 Предстоящие на 22 июля мероприятия
- 18:37 Двое заключенных взяли в заложники сотрудников шведской тюрьмы
- 18:25 ЦИК представил окончательный список представивших заявления о самоотводе кандидатов
- 18:16 И.о. главы МИД Армении и депутат ЕП подчеркнули необходимость немедленного возвращения пленных
- 18:14 В казахстанских СМИ будут публиковать имена злостных нарушителей карантинного режима
- 17:59 Израиль и Греция осудили действия Турции по статусу района Вароша
- 17:21 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 21-07-21
- 17:21 Азиатские индексы выросли - 21-07-21
- 16:40 Посольство США в ЕГУ объявит магистерскую программу по специальности «Американистика»
- 16:39 Число стран со штаммом коронавируса "дельта" выросло за неделю до 124
- 16:31 Футболист «Урарту» перешел в «Арарат»
- 15:53 Минобороны Армении представило порядок участия в церемонии приведения к присяге призывников
- 15:40 Сурен Саакян освобожден с должности заместителя министра обороны
- 15:38 В течение июля спасатели за день получали до 50 сигналов о возгорании
- 15:17 Число погибших в результате наводнения в Чжэнчжоу возросло до 25
- 15:04 Блок «Честь имею» возьмет свои депутатские мандаты
- 14:46 В Академии кризисного управления недобор абитуриентов: Андраник Пилоян представил причину
- 14:42 Участники программы «Эразмус +» посетили Офис делегации ЕС в Армении
- 14:34 В России провели более 160,3 млн тестов на коронавирус
- 14:13 Генеральный секретарь Франкофонии поздравила Никола Пашиняна с победой на выборах
09:41, 16.07.2021
Просмотрели 1278 раз Будем стоять до конца, но никогда не будем в составе Азербайджана: Министр иностранных дел Арцаха
19:51, 16.07.2021
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13:36, 17.07.2021
Просмотрели 997 раз Баку отказывается предоставить коридор для железной дороги РА-Грузия-Азербайджан- РФ. Пашинян
11:35, 17.07.2021
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16:32, 14.07.2021
Просмотрели 836 раз Официальный Баку пытается создавать новые очаги напряженности: МИД Республики Армения