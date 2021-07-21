ЦИК представил окончательный список представивших заявления о самоотводе кандидатов

Секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Армении Армен Смбатян представил окончательный список представивших заявления о самоотводе кандидатов в депутаты, включенных в избирательные списки внеочередных выборов НС. Как сообщает Арменпресс, секретарь ЦИК опубликовал список снявшихся кандидатов на своей странице в Facebook.

Из партии «Гражданский договор»:

1․ Лилит Макунц

2․ Сурен Папикян

3․ Араик Арутюнян

4․ Никол Пашинян

5․ Анаит Аванесян

6․ Романос Петросян

7․ Ованнес Арутюнян

8․ Акоп Симидян

9․ Генл Саносян

10․ Амбарцум Матевосян

11․ Диана Гаспарян

12․ Давид Геворгян

13. Нарек Мкртчян

14․ Арам Хачатрян

15․ Арарат Мирзоян

16․ Армен Памбухчян

17. Арарат Григорян

Из блока «Армения»:

1․ Роберт Кочарян

2․ Марианна Епремян

3. Александр Хачатрян.

Последний срок подачи заявления об отводе в ЦИК -был 21 июля, до конца рабочего дня.

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