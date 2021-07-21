И.о. главы МИД Армении и депутат ЕП подчеркнули необходимость немедленного возвращения пленных

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Армена Григорян принял председателя Подкомиссии по обороне и безопасности Комиссии по внешним отношениям Европейского парламента, главу партийной делегации “La République en Marche” в Европейском парламенте Натали Луазо.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, стороны обсудили работы, осуществляемые на различных уровнях в направлении непрерывного развития сотрудничества между Арменией и ЕС. Обоюдно была отмечена важность политического диалога в этом направлении на высоком уровне в последнее время, в рамках которого в течение текущего месяца Ереван посетили председатель Европейского совета Шарль Мишель и комиссар Европейской Комиссии по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархейи. В этом контексте собеседники коснулись реализуемых ЕС инвестиционных и экономических проектов, которые созвучны приоритетам правительства Армении в области экономического развития, демократии и эффективного управления.

В ходе встречи были обсуждены вопросы региональной безопасности, в том числе пути преодоления гуманитарных последствий развязанной против Арцаха турецко-азербайджанской агрессии. Была подтверждена необходимость немедленного возвращения без каких-либо предусловий армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в качестве заложников в Азербайджане, и в этом контексте исполняющий обязанности министра иностранных дел Армен Григорян отметил важность принятой 20 мая Европарламентом резолюции по этому вопросу.

Армен Григорян представил своему собеседнику ситуацию, сложившуюся в результате посягательств Азербайджана на суверенную территорию Армении, в частности вторжение вооруженных сил Азербайджана в Сюникскую и Гегаркуникскую области, а также создание нового очага напряженности в направлении населенного пункта Ерасх в течение последней недели. Армен Григорян подчеркнул, что Армения готова на основе предлагаемых сопредседательством Минской группы ОБСЕ подходов, которые подтверждают разработанные сопредседательством принципы, в том числе право на самоопределение, вовлечься в процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.