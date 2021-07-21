В казахстанских СМИ будут публиковать имена злостных нарушителей карантинного режима

Межведомственная комиссия (МВК) по борьбе с распространением коронавируса в Казахстане приняла решение публиковать в СМИ имена тех, кто злостно нарушает карантинные меры, зная о своем заболевании. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду пресс-служба правительства республики по итогам заседания комиссии.

"МВК принято решение ужесточить меры в отношении лиц с "красным и желтым статусами", посещающих общественные места, которые зафиксированы через приложение Ashyq. Теперь имена нарушителей с "красным статусом" карантинного режима будут публиковаться в средствах массовой информации", - говорится в сообщении.

Мобильное приложение Ashyq позволяет зарегистрированным в нем пользователям получить определенный цветовой статус в зависимости от уровня их эпидемической безопасности. Так, "красный статус" обозначает ограничение передвижения, соблюдение строгого режима домашней изоляции для лиц, находящихся на амбулаторном наблюдении. "Желтый" - предполагает частичное ограничение передвижения, то есть пользователь обозначен в базе данных как контактный. Это означает, что человеку разрешены посещения продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек не далее 500 метров от места, где он находится на домашней изоляции.

Для обладателей "синего статуса" нет ограничений в передвижении, за исключением мест, где обязательно наличие ПЦР-теста - например, в аэропорту. "Зеленый статус" обозначает, что ограничений в передвижении нет, и пользователь обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19.

Возглавляющий МВК Ералы Тугжанов также поручил разработать конкретный план оперативных действий по недопущению распространения коронавируса с учетом появления новых штаммов; проработать вопрос регистрации отечественной вакцины QazVac во Всемирной организации здравоохранения и дальнейшего ее продвижения на рынки третьих стран; принять меры для централизованной закупки препарата "Ремдесивир" для лечения больных COVID-19.

Всего в Казахстане с начала пандемии подтверждены 504 290 случаев инфицирования коронавирусом, 436 523 пациента выздоровели, 5 116 человек умерли. Население республики составляет около 18,9 млн человек.