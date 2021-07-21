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Азиатские индексы выросли - 21-07-21

Азиатские индексы выросли - 21-07-21

ТОКИО, 21 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 21 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.58% и составил 27548.00 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.82% и составил 1904.41 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.73% и составил 3562.66 пункта, а HANG SENG снизился на 0.13% и составил 27224.58 пункта.


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