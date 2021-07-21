Число стран и территорий, в которых циркулирует отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса "дельта", выросло с 13 по 20 июля на 13 и достигло 124. Об этом сообщила в ночь на среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как отмечается в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ, "124 страны и территории, в том числе 13 новых, сообщили о случаях заражения вариантом "дельта".

Подчеркивается, что география распространения четырех штаммов ("альфа", "бета", "гамма" и "дельта"), которые отнесены к категории "вариантов, вызывающих обеспокоенность (англ. - variants of concern, VOC), продолжает расти". При этом, по прогнозам экспертов, "дельта" "быстро превзойдет другие варианты и в ближайшие месяцы станет доминирующим в мире".

У специалистов появляется все больше сведений, свидетельствующих о "повышенной заразности дельта-варианта по сравнению вариантами, не входящими в группу VOC". Как указывает ВОЗ, "точный механизм роста заразности остается неясным". Согласно проведенному в Канаде исследованию, риск смерти при заражении дельта-штаммом на 137% выше, чем при инфицировании вариантами коронавируса SARS-CoV-2, не являющимися VOC.

Обеспокоенность в ВОЗ вызывает продолжающееся распространение в мире всех четырех штаммов, относящихся к категории VOC. Вариант "альфа", обнаруженный впервые в сентябре 2020 года в Великобритании, присутствовал по состоянию на 20 июля в 180 странах (на две больше, чем неделей раньше). Вариант "бета", который был выявлен в августе прошлого года в ЮАР, сейчас присутствует в 130 государствах (на семь больше, чем на предыдущей неделе), а "гамма", который был обнаружен в сентябре в Бразилии, за семь дней расширил свою географию с 75 до 78 стран.

Заболеваемость увеличилась в мире за минувшую неделю на 12%: за семь дней было выявлено более 3,4 млн новых случаев инфицирования коронавирусом. При этом число случаев с летальным исходом выросло на 1%, и всего их зарегистрировано за неделю более 56 тыс. По данным ВОЗ на 20 июля, в мире было выявлено с начала пандемии 190 671 330 случаев заражения коронавирусом, зафиксировано 4 098 758 случаев с летальным исходом.