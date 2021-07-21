Посольство США в ЕГУ объявит магистерскую программу по специальности «Американистика»

Посольство США в Армении объявляет о новой магистерской программе в Ереванском государственном университете (ЕГУ) по международным отношениям, по специальности «Американистика».

До 20 августа Центр американских исследований ЕГУ принимает заявки на новую двухлетнюю магистерскую программу, которая реализуется в партнерстве с Университетом Аризоны и финансируется посольством США. Занятия начнутся с сентября 2021 года. Студентам с высокой успеваемостью будет предоставлена частичная компенсация стоимости обучения.

ЕГУ разработал эту междисциплинарную учебную программу, в которой будут преподаваться такие предметы, как американская политическая система, внешняя политика, история, экономика и общество. Кроме того, при содействии посольства США 6 преподавателей ЕГУ получат возможность в течение 2021-2022 учебного года пройти стажировку в Университете Аризоны, проводя исследования и участвуя в разработке и в дальнейшем совершенствовании тематических планов исследовательской программы Центра американских исследований ЕГУ.