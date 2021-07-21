Минобороны Армении представило порядок участия в церемонии приведения к присяге призывников

Министерство обороны Армении представило порядок участия в церемонии приведения к присяге призывников, целью которой является предотвращение проникновения и распространения коронавирусной инфекции в Вооруженные силы. «Арменпресс» представляет сообщение, распространенное Министерством обороны Республики Армения.

«Благодаря эффективной реализации противоэпидемических мероприятий в течение прошлого года в Вооруженных силах удалось обеспечить стабильную контролируемую эпидемическую ситуацию.

Хотя некоторые предыдущие ограничения были сняты, но в стране по-прежнему действует карантинный режим, и очень важно соблюдение правил предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Придавая важность здоровью военнослужащих и сохранению боеспособности Вооруженных сил, и учитывая предстоящие в ряде воинских частей ВС церемонии приведения к присяге призывников, для участия в церемонии с целью предотвращения проникновения и распространения инфекционных заболеваний и, в частности, коронавирусной инфекции, установлен следующий порядок:

В день церемонии для въезда в воинскую часть родные призывника должны представить справку с отрицательным результатом теста ПЦР, сделанным за 72 часа, или паспорт, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 (QR код). Во время церемонии в воинских частях нужно строго соблюдать правила профилактики, в частности, нужно соблюдать социальное расстояние, носить маски, дезинфицировать руки и т. д.

Тот же порядок действует и в случае свидания с военнослужащими в воинских частях.

Призываем родных военнослужащих и других заинтересованных лиц с пониманием отнестись к этим ограничениям. Еще раз подчеркиваем, что для боеспособности Армии первостепенное значение имеет сохранение здоровья военнослужащих».