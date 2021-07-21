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В течение июля спасатели за день получали до 50 сигналов о возгорании

В течение июля спасатели за день получали до 50 сигналов о возгорании

В Армении наряду с резким повышением температуры возникают трудности и в работе спасателей, но они могут четко выполнять поставленные перед ними задачи.

Как сообщает Арменпресс, об этом журналистам рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Андраник Пилоян.

«На данный момент у нас серьезных проблем нет, но в ближайшие дни ожидается резкое повышение температуры. С повышением температуры в нашей работе возникают трудности. Июнь был для нас очень загруженным месяцем. Вы помните июньскую пожароопасную ситуацию, у нас бывало до 50 пожаров в день. Конечно, честь и слава нашим спасателям, умеющим четко выполнять поставленные перед ними задачи», - подчеркнул Андраник Пилоян.


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