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Сурен Саакян освобожден с должности заместителя министра обороны

Сурен Саакян освобожден с должности заместителя министра обороны

Решением и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна Сурен Саакян освобожден с должности заместителя министра обороны.

Как передает Арменпресс, решение премьер-министра Армении опубликовано на сайте правительства e-gov.am на сайте.


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