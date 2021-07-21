Блок «Честь имею» возьмет свои депутатские мандаты

Блок «Честь имею» принял решение взять свои депутатские мандаты.

Об этом Арменпресс сообщил член блока «Честь имею», пресс-секретарь партии «Родина» Сос Акопян.

«У нас нет представленных в ЦИК заявлений о самоотводе, и не думаем, что они будут», - отметил Сос Акопян.

Список блока «Честь имею» возглавляет председатель партии «Родина», бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.