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Блок «Честь имею» возьмет свои депутатские мандаты

Блок «Честь имею» возьмет свои депутатские мандаты

Блок «Честь имею» принял решение взять свои депутатские мандаты.

Об этом Арменпресс сообщил член блока «Честь имею», пресс-секретарь партии «Родина» Сос Акопян.

«У нас нет представленных в ЦИК заявлений о самоотводе, и не думаем, что они будут», - отметил Сос Акопян.

Список блока «Честь имею» возглавляет председатель партии «Родина», бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.


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