В Академии кризисного управления недобор абитуриентов: Андраник Пилоян представил причину

В Государственной академии кризисного управления в этом году недобор абитуриентов. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге сказал и. о. министра по чрезвычайным ситуациям Андраник Пилоян.

«Установлен новый порядок приема на работу в Службу спасения. Поступление на работу происходит в формате поступления государственного служащего. Это для спасательной службы создает некоторые проблемы. Я думаю, если указанная проблема будет решена, в следующем году у нас будет увеличение количества претендентов», - сказал Андраник Пилоян.

В прошлом году в Государственную академию антикризисного управления поступили 255 студентов, в этом году - пока 76 человек, но прием еще продолжается.