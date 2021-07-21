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В Академии кризисного управления недобор абитуриентов: Андраник Пилоян представил причину

В Академии кризисного управления недобор абитуриентов: Андраник Пилоян представил причину

В Государственной академии кризисного управления в этом году недобор абитуриентов. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге сказал и. о. министра по чрезвычайным ситуациям Андраник Пилоян.

«Установлен новый порядок приема на работу в Службу спасения. Поступление на работу происходит в формате поступления государственного служащего. Это для спасательной службы создает некоторые проблемы. Я думаю, если указанная проблема будет решена, в следующем году у нас будет увеличение количества претендентов», - сказал Андраник Пилоян.

В прошлом году в Государственную академию антикризисного управления поступили 255 студентов, в этом году - пока 76 человек, но прием еще продолжается.


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