Участники программы «Эразмус +» посетили Офис делегации ЕС в Армении

Как сообщили Арменпресс в Министерстве образования, науки, культуры и спорта перед отъездом в вузы европейских стран 9 участников программы «Эразмус +» этого года 21 июля были приняты в Офисе делегации ЕС в Армении.

Во встрече со студентами участие приняли заместитель министра НОКС Артур Мартиросян, глава представительства ЕС в Армении, посол Андреа Викторин, представители посольств ряда европейских стран (Великобритании, Германии, Чехии, Польши, Италии и Словакии).

Приветствуя студентов, посол Андреа Викторин тепло поздравила их и отметила, что, став бенефициарами программы, молодые люди уже добились серьезной победы, которая может стать началом новых успехов в их личной жизни.

«Мы сегодня пригласили вас сюда, чтобы показать вам, как преуспеть, как интегрироваться в европейскую жизнь. Очень важно, чтобы то, что вы увидите и узнаете в Европе, по возвращении послужило бы вашей стране», - сказала посол.

Она также посоветовала студентам пройти вакцинацию перед отъездом в Европу, чтобы они могли беспрепятственно пользоваться местами развлечений и другими возможностями.

«Дорогие молодые люди, я не ошибусь, если скажу, что это одно из величайших достижений в вашей жизни. Желательно, чтобы ваши способности и навыки межкультурного общения, которые вы приобретете в Европе, послужили бы развитию Республики Армения», - сказал участникам заместитель министра образования и науки Артур Мартиросян.

По его словам, программа полезна не только для молодежи, она направлена и на усиление процесса реформ в системе высшего образования нашей страны. Заместитель министра образования и науки выразил надежду, что программы, реализуемые с Европейским союзом в области образования, науки, культуры, спорта и молодежи, будут постоянными, и с каждым годом будут набирать обороты.

Как заместитель министра по координации образовательных программ и вопросам молодежи в диаспоре Артур Мартиросян призвал молодых людей в Европе посетить университеты, в которых при государственном содействии работают арменоведческие центры, и по возвращении поделиться впечатлениями.

Координатор программы «Эразмус +» Лана Карлова также поздравила студентов, отметив, что на встречу приглашены и те молодые люди Армении, которые уже успешно участвовали в программе в предыдущие годы, чей опыт в получении межкультурного общения и виз может быть полезен. Она отметила, что в этом году бенефициары программы более успешны, поскольку есть возможность принять участие в таком мероприятии, что в прошлом году из-за пандемии было невозможно.

Участники программы представили себя, выбранные ими университеты и получили ответы на свои вопросы.