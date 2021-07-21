В России провели более 160,3 млн тестов на коронавирус

Российские медики с начала пандемии провели более 160,3 млн тестов на выявление нового коронавируса, сообщила в среду пресс-служба Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации проведено более 160,3 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки было сделано 435 тыс. исследований,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остается около 1,2 млн человек.