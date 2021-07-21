В Гюмри ожидается инвестирование в размере почти 4 млрд 300 млн драмов

В Гюмри в рамках программы «Развитие местной экономики и инфраструктур», осуществляемой Министерством территориального управления и инфраструктур при финансировании правительства Республики Армения и Всемирного банка ожидаются новые крупные инвестиции. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил и. о. министра территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян.

Работы, направленные на благоустройство Гюмри и усиление туристического потенциала культурной столицы, носят непрерывный характер. Планируются беспрецедентные по своему объему работы.

В частности, будут ремонтированы улицы Ханджяна, Чайковского, Ачемяна, Ханесоглу, Дживана, Терьяна, Налбандяна, а также проспект Победы. Идет подготовка реконструкции Парка дружбы города Гюмри, правой и левой сторон улицы Абовяна, прилегающей к парку у церкви Аменапркич.

Стоимость всех этих работ вместе, по предварительным оценкам, составит около 4 миллиардов 300 миллионов драмов.

«В Гюмри в рамках программы «Развитие местной экономики и инфраструктур» уже проведены ремонтные работы улиц Шираза, Варпетац, Дживани, Геворганяна и Абовяна», - сообщил Папикян.