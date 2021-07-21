Армен Чарчян будет освобожден под залог

Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Ваге Мисакяна принял решение удовлетворить ходатайство об освобождении под залог члена блока «Айастан», руководителя медицинского центра «Измирлян» Армена Чарчяна.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил защитник Армена Чарчяна Эрик Алексанян.

Адвокаты ходатайствовали перед судом об освобождении Чарчяна под залог в размере 10 млн драмов.

Армен Чарчян, проходящий по списку кандидатов в депутаты от блока партий «Айастан», был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 154.2 Уголовного кодекса Республики Армения в рамках уголовного дела, расследуемого в ССС РА (дача взятки избирателям, получение, нарушение запрета на благотворительность во время выборов или препятствование осуществлению свободной воли избирателя).

23 июня суд удовлетворил ходатайство следователя ССС об избрании в отношении Армена Чарчяна меры пресечения в виде ареста. Армен Чарчян не признает предъявленное ему обвинение.