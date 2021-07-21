Реализуется программа «Управление отходами закрытой каменоломни города Артик и наводнениями»

При финансировании Адаптационного фонда ООН реализуется пилотный проект «Управление отходами закрытой каменоломни города Артик и наводнениями».

Как сообщает Арменпресс, целью программы является повышение уровня адаптации природных и сельскохозяйственных ландшафтов к условиям глобального изменения климата, предотвращение наводнений, уменьшение их последствий, восстановление нарушенного климатическими изменениями природного ландшафта и повышения уровня знаний.

По первому компоненту программы будут осуществлены строительные работы зоны отдыха на 30 га и лесопарка на 10 га, строительные работы по предотвращению и управлению наводнениями, предусмотренными 2-м компонентом программы, находятся в процессе.

Арменуи Мхоян