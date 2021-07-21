Реджеп Тайип Эрдоган и Эрсин Татар заявили о намерении открыть Варошу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и руководитель самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар объявили о планах открытия оккупированной турками части кипрского города Фамагуста (Вароша). Как передает Арменпресс, об этом сообщило Агентство “Ahval”.

Эрсин Татар сообщил, что власти намерены отменить военный статус части этой территории, добавив, что 3,5% города получит статус гражданской территории.

Президент Турции повторил свой призыв к созданию на Кипре двух государств. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее в этом месяце заявляла, что 27 государств-членов никогда не примут такое урегулирование.

Намерение Турции открыть Варошу подверглось критике и со стороны сенаторов США. Группа сенаторов направила президенту США Джо Байдену письмо с требованием оказать давление по кипрскому вопросу, ввести санкции против Турции и помешать незаконным планам Анкары.

Оцепленная Вароша, оккупированная самопровозглашенной Турецкой Республикой Северного Кипра, была закрыта после турецкой оккупации Кипра.

20 июля 1974 года Турция вторглась на Кипр, оккупировав северную часть острова. Турецкие силы эвакуировали сотни тысяч греков с Северного Кипра, заселили его турками и в 1983 году объявили так называемую «Турецкую республику Северного Кипра», которая не признана международным сообществом. Она признана только Турцией.