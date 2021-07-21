22 июля по ряду адресов Еревана временно будет приостановлена подача газа

ЗАО «Газпром Армения» сообщает, что с целью проведения плановых работ 22 июля с 10:00 до 20:00 будет прекращено газоснабжение потребителей по ряду адресов Еревана: ул. Фрика 10, ул. Таманяна 1 и 3, ул. Демирчяна (всех четных номеров, от дроби 1 до 17а), переулка Арама, улицы Алиханяна, проспекта Баграмяна от номеров 9 до 23 и от 2 до 50Б, ул. Зарубяна, Антараин, Сармена, Джрашат, Капутикян, Лер Камсари, Сосе и Г. Арутюняна (тупик Демирчяна), особняков на и прилегающих общественных объектов различного назначения.

«Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04», - говорится в сообщении, распространенном компанией «Газпром Армения».