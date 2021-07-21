Романос Петросян и представители Фонда природы Кавказа посетили Государственные заказники

Романос Петросян с коллегами из Кавказского фонда природы (CNF) посетил Государственные заказники «Хор Вирап», «Гораванские песчаники» и «Хосровский лес». Об этом «Арменпресс» осведомился из сообщения Министерства окружающей среды.

И. о. министра и представители Кавказского фонда природы начали визит с посещения заповедника «Хор Вирап». Они ознакомились с экосистемой водно-болотных угодий международного значения, с особенностями природоохранного режима флоры и фауны, особенно водоплавающих птиц и мест их обитания, редких видов растений и мест их обитания. Можно с уверенностью сказать, что здесь созданы прекрасные условия для нормального развития и размножения птиц.

Поскольку заповедник находится на левой стороне церковного комплекса Хор Вирап, на левом берегу реки Аракс, направо от древней столицы Армении Арташата, он имеет и благоприятные условия для развития экотуризма. Исполняющий обязанности министра со своими коллегами достиг предварительной договоренности о разработке и реализации программы экотуризма в этом районе с сохранением целостности окружающей природной среды.

И. о. министра посетил и Государственный заповедник «Гораванские песчаники». Он по количеству редких и исчезающих видов растений - первый в Армении», - говорится в сообщении Министерства окружающей среды.