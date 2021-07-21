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Семьи 153 военнослужащих получили компенсацию из Фонда страхования военнослужащих

Семьи 153 военнослужащих получили компенсацию из Фонда страхования военнослужащих

Число бенефициаров фонда изменилось: компенсацию получили семьи 153 военнослужащих, погибших в войне, развязанной Азербайджаном 27 сентября. Об этом Арменпресс сообщили в Фонде страхования военнослужащих.

Таким образом, число основных бенефициаров фонда составляет 4 177. 416 из данного числа были бенефициарами фонда до войны 2020 года.

Фонд создан с целью обеспечения социального благополучия, стабильного и равного страхового возмещения погибшим, без вести пропавшим при защите границ Родины воинам, и приобретшим первую, вторую категорию потери трудоспособности и их семьям.

Средства Фонда образуются из обязательных ежемесячных выплат лиц, получающих доход в Армении и в Арцахе, а также из добровольных пожертвований, которые поступают из диаспоры.


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