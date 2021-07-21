Фильм Ованнеса Галстяна «Бэкстейдж» включен в программу кинорынка международного кинофестиваля

В официальную программу кинорынка Международного кинофестиваля, который проходит в Ирландии, в Голуэйе с 21 по 23 июля, включен армяно-германский фильм режиссера Ованнеса Галстяна «Бэкстейдж». Он включен в программу кинорынка фильмов, находящихся на этапе завершения.

Как передает Арменпресс, сообщение об этом распространил Ованнес Галстян.

«Голуэй имеет статус трансатлантического моста между Европой и США. Это, благодаря привилегированным условиям финансирования и многолетнему опыту представления нового европейского кино дистрибьюторам и создателям фильмов, традиционное место встречи кинематографистов обоих континентов. На кинорынке заранее планируются встречи кинопродюсеров, приглашенных финансистов, торговых агентов, вещательных компаний, кинофондов, представителей кинофестивалей. Продюсеры армянского фильма уже получили график встреч», - говорится в сообщении Ованнеса Галстяна.

Отмечается, что «Бэкстейдж» - единственный армянский фильм, в отношении которого по заявлению Госкино Армении было возбуждено уголовное дело и прекращено за отсутствием вины, в результате чего было сорвано государственное финансирование другого фильма режиссера «Волосы моей бабушки». «Голуэй - это хорошая возможность завершить «Бэкстейдж», определить место мировой премьеры фильма и определить стратегию продаж», - говорится в сообщении.

Фильм на The Galway Film Fair представят продюсеры Ани и Ованнес Галстяны из Армении и сопродюсер Лаура Клэр из Германии.