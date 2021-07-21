Осенняя сессия МВФ и ВБ пройдет в октябре в смешанном формате

Ежегодная осенняя сессия руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) пройдет с 11 по 17 октября. Как сообщила во вторник пресс-служба фонда, в связи с пандемией мероприятия будут проводиться в смешанном формате - очно и виртуально.

"Ежегодные встречи ВБ и МВФ пройдут с 11 октября по 17 октября. Встречи Международного валютно-финансового комитета [МВФК, является руководящим органом фонда] и Комитета по развитию [ВБ] будут проводиться в гибридном формате, их члены будут приглашены для участия лично. Все публичные мероприятия и мероприятия, проводимые по приглашениям, включая программу семинаров , министерские встречи, пресс-конференции, будут виртуальными", - говорится в сообщении.

"МВФ и ВБ продолжат отслеживать эпидемиологическую ситуацию в мире и при необходимости дополнять этот план в соответствии с рекомендациями", - уточняется в пресс-релизе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс․

Последние три сессии руководящих органов МВФ и ВБ (две весенние и одна осенняя) прошли в удаленном режиме в связи с распространением нового коронавируса.

В осенней сессии традиционно принимают участие министры финансов, руководители центральных банков и политики со всего мира.