Ушел из жизни заслуженный архитектор Армении Эдуард Тангян
10:30, 21 Июль, 2021
В результате заболевания COVID-19 в возрасте 73 лет скончался архитектор Эдуард Тангян.
Как передает Арменпресс, об этом сообщила Палата архитекторов Армении.
С 1980 года Тангян был членом Союза архитекторов Армении. Он был талантливым и заслуженным архитектором, автором многочисленных работ в Ереване, Москве, Курске.
«Палата архитекторов Армении скорбит и выражает соболезнование родным и друзьям Эдуарда Тангяна», - говорится в сообщении Палаты архитекторов.
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