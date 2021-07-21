Время в Ереване: 11:07:36,   21 Июль

Ушел из жизни заслуженный архитектор Армении Эдуард Тангян

Ушел из жизни заслуженный архитектор Армении Эдуард Тангян

В результате заболевания COVID-19 в возрасте 73 лет скончался архитектор Эдуард Тангян.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила Палата архитекторов Армении.

С 1980 года Тангян был членом Союза архитекторов Армении. Он был талантливым и заслуженным архитектором, автором многочисленных работ в Ереване, Москве, Курске.

«Палата архитекторов Армении скорбит и выражает соболезнование родным и друзьям Эдуарда Тангяна», - говорится в сообщении Палаты архитекторов.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации