Ушел из жизни заслуженный архитектор Армении Эдуард Тангян

В результате заболевания COVID-19 в возрасте 73 лет скончался архитектор Эдуард Тангян.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила Палата архитекторов Армении.

С 1980 года Тангян был членом Союза архитекторов Армении. Он был талантливым и заслуженным архитектором, автором многочисленных работ в Ереване, Москве, Курске.

«Палата архитекторов Армении скорбит и выражает соболезнование родным и друзьям Эдуарда Тангяна», - говорится в сообщении Палаты архитекторов.