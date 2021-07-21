В июне 2021 года в Армении отмечен самый высокий показатель по рабочим местам: КГД
На основании данных, отраженных в ежемесячных расчетах подоходного налога и социальных платежей, представленных налогоплательщиками в налоговый орган, были подведены итоги показателей за июнь 2021 года. Как передает Арменпресс, Управление по связям с общественностью Комитета государственных доходов сообщило, что по состоянию на июнь 2021 года количество рабочих мест, предусмотренных доходом (налоговой базой), составило около 643 000, что примерно на 8 000 больше, чем в мае 2021 года, по сравнению с июнем 2020 г. на 34 000, по сравнению с июнем 2019 г. на 37 500 и на 80 000 по сравнению с маем 2018 г.
При этом в июне 2021 года по сравнению с аналогичными месяцами прошлых лет декларированный доход от работы (налоговая база) увеличился, составив около 139 миллиардов драмов, что превышает аналогичный показатель июня 2020 года на 15%, показатель июня 2019 года - на 23%, а показатель июня 2018 года - на 40%.
В июне 2021 года по сравнению с тем же месяцем предыдущих лет доход с одного рабочего места (налоговая база) увеличился примерно на 216 000 драмов. Этот показатель на июнь 2020 года составлял 198 000 драмов, в 2019 году - 187 000 драмов, а в 2018 году - 177 000 драмов.
Число рабочих мест, обеспечивших доход в сентябре 2020 года, составляло около 632 000, что было беспрецедентным и самым высоким показателем в статистической истории Республики Армения, однако в мае 2021 года этот показатель был превышен, составив около 635 000. Уже можно отметить, что самый высокий показатель был зафиксирован в июне 2021 года - 643 000, который превысил показатель мая 2021 года.
Налоговый орган выражает свое удовлетворение налогоплательщикам, постоянно проявляющим дисциплинированное поведение, и приветствует результаты совместных шагов по сокращению теневой экономики.
Комитет по государственным доходам напоминает, что каждое зарегистрированное рабочее место формирует дополнительный налоговый доход, который способствует обеспечению безопасности страны.
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