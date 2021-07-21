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Член блока «Айастан» Александр Хачатурян отказался от депутатского мандата

Член блока «Айастан» Александр Хачатурян отказался от депутатского мандата

 Член блока «Айастан» Александр Хачатурян заявил, что отказывается от депутатского мандата, и подал заявление в Центральную избирательную комиссию. Как сообщает Арменпресс, он написал об этом на своей странице в Facebook.

«Деятельность институциональной оппозиции предполагает как парламентскую, так и внепарламентскую работу. Сейчас я больше вижу себя вне Парламента, я сосредоточусь на внепарламентской плоскости, потому что там есть огромная потребность в работе.

Идей много, в ближайшее время вы все будете проинформированы. Все будет хорошо», - написал Александр Хачатурян.


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