Дипломаты США, Южной Кореи и Японии обсудили денуклеаризацию Корейского полуострова

Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман, замглавы японского внешнеполитического ведомства Такэо Мори и первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон провели во вторник трехстороннюю встречу в Токио, где обсудили проблему денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

В ходе переговоров дипломаты "обсудили общее обязательство США, Японии и Республики Корея по работе над полной денуклеаризацией Корейского полуострова, а также намерение [трех стран] отвечать на угрозу, которую несут ядерные и ракетные программы КНДР",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Помимо этого стороны обсудили вопрос "поддержки народа Мьянмы в вопросе возвращения [страны] к демократии" после захвата там власти военными. Представители дипломатических ведомств также подтвердили поддержку АСЕАН и ее роли в регионе.