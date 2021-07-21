Военнослужащие Азербайджана преступными действиями нарушили права жителей села Тех Сюника: ЗПЧ

Азербайджанские военнослужащие 19 июля 2021 года своими преступными действиями нарушили права жителей села Тех Сюникской области Республики Армения. Об этом, как сообщает Арменпресс, заявил Защитник прав человека Армении Арман Татоян. В частности, на основании заявлений и в ходе ознакомительной работы Защитника прав человека был выявлен ряд обстоятельств. Выяснилось, что один из жителей села Тех Сюникской области 19 июля 2021 года с 10 до 10:30 утра проводил сельскохозяйственные работы на земле, на основании юридических документов принадлежащей ему и его семье. В частности, он комбайном убирал пшеницу.

Земля упомянутого жителя села Тех находится рядом с позициями Вооруженных сил Азербайджана. Жителю села для полноты работы приходилось убирать пшеницу и на окраинных участках своей земли. Когда он закончил работу на одном из периферийных участков, на территории Республики Армения, он заметил, что к нему приближаются несколько азербайджанских военнослужащих. Приблизившись, азербайджанские военнослужащие стали угрожать ему оружием, пытались переместить его и комбайн на свои позиции.

Работы по сбору фактов подтвердили, что военнослужащие Азербайджана фактически, незаконно лишили свободы жителя села Тех Сюникской области РА, осуществляющего сбор урожая зерна комбайном, на принадлежащем ему земельном участке, и долгое время препятствовали осуществлению сельскохозяйственных работ.

Комбайнарер немедленно позвонил главе местной общины. После чего, благодаря усилиям главы общины, Вооруженных сил РА и командного состава местных российских пограничных войск, 19 июля, около 16:30, комбайн и комбайнер были возвращены армянской стороне.

Защитник прав человека представит все объективные доказательства описанного инцидента соответствующим органам, в том числе и международным.

В результате работ Омбудсмена по сбору фактов также выяснилось, что кроме отмеченного инцидента, азербайджанские вооруженные силы в ночь с 19 на 20 июля 2021г. вели стрельбу в непосредственной близости от сел Хнацах и Аравус общины Тех, нарушив покой и мирную жизнь жителей этих сел.

Все указанные сведения подтвердили глава укрупненной общины, свидетельства жителей, публикации в СМИ, а также официальное заявление Министерства обороны РА в связи с инцидентом 19 июля.

Защитник прав человека Армении особо подчеркивает, что указанные действия преступного характера военнослужащих азербайджанских вооруженных сил, грубо нарушающие права мирных жителей РА, следует рассматривать как умышленные.

Это подтверждает и стрельба, которую азербайджанские военнослужащие постоянно ведут и на других участках границы Армении, по соседству с гражданскими населенными пунктами и преднамеренно нарушают мирную жизнь приграничного населения, попирая их права на жизнь, здоровье, собственность и на психическую неприкосновенность, также и другие жизненные права.