Цены на цветные металлы - 20-07-21

ЛОНДОН, 21 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 20 июля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.14% и составила 2442.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.60% и составила 9244.50 долларов США, цена на свинец выросла на 0.85% и составила 2305.50 долларов США, цена на никель снизилась на 1.63% и составила 18577.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.08% и составила 33653.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.02% и составила 2954.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.82% и составила 40190.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 52500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.