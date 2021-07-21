Газета «Айастани Анрапетутюн»: С позиций силы не принуждают к миру

«Провокации на ближайшем к Еревану пограничном пункте, вблизи Ерасха, преследуют три цели. Прежде всего, Баку хочет оказать давление на Армению, чтобы она подписала мирное соглашение на выгодных ей условиях. При этом Алиев упорно не может понять, что говоря с позиций воинственности и силы, подписание долгосрочного мирного соглашения между двумя странами становится невозможным, тем более что армянская сторона имеет все ресурсы и право пропорционально реагировать на провокации.

Основным вопросом остается реализация основного принципа самоопределения народа Арцаха. Он может быть решен только путем политических переговоров, попытки военного решения неизбежно приведут к адекватному ответу. А история армянского народа показывает, что и Азербайджан, и Турция понимают лишь язык непропорционально жесткого ответа».

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