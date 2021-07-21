Газета «Айастани Анрапетутюн»: «Армения вновь должна поставить вопрос менталитета»

«Три ключевые страны, потерпевшие сокрушительное поражение во Второй мировой войне и подвергшиеся капитуляции - Германия, Япония и Италия, спустя годы, смогли выйти из коленопреклоненного состояния. Они не только встали на ноги, но и смогли стать серьезными международными игроками. Италия пережила возрождение, расчлененная Германия тоже. Пример Японии был беспрецедентным: помимо войны и капитуляции, она претерпела и атомную катастрофу...

Исследователь исследовательского центра АГЭУ «Амберд», автор двух десятков научных статей и монографий, кандидат экономических наук Амазасп Галстян после 44-дневной войны изучил опыт этих трех стран, механизмы их продвижения.

Насколько сопоставимы эти примеры с нашей страной? Пример Японии нас интересует больше. Восприятия «японского чуда» весьма разные. Есть 4 основные точки зрения: романтическая, реалистичная, космополитическая (геополитическая) и синтетическая. Тем не менее, все началось с романтической - совмещения конфуцианской этики и правил поведения самурая (Бусидо), а иначе - с идеологической основы.

Исследователь идеологию в трех своих исследованиях обводит красной нитью. Так что же стало причиной «японского чуда»?

И что может стать предпосылкой «армянского чуда» ».

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