Я и впредь буду другом Армении и армян в Европарламенте: Натали Луазо Николу Пашиняну

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян принял председателя Подкомиссии по обороне и безопасности Комиссии по внешним отношениям Европейского парламента, главу партийной делегации “La République en Marche” в Европейском парламенте Натали Луазо.

Никол Пашинян поприветствовал госпожу Луазо и высоко оценил ее проармянскую деятельность в Европарламенте. Исполняющий обязанности премьер-министра подчеркнул важность принятой Европейским парламентом недавней резолюции, соавтором которой является госпожа Луазо и в которой поднимается проблема удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и подчеркивается необходимость содействия установлению стабильности и миру в регионе.

“Считаю важным содержащийся в резолюции призыв к Турции принять и признать Геноцид армян. Хочу подчеркнуть, что для нас это не только вопрос исторической правды, но и очень важная составляющая правильной оценки и интерпретации нашей нынешней ситуации”, - сказал Никол Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра выразил удовлетворение развитием отношений Армения-ЕС, добавив, что они стали динамичными. “В июне я встретился с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Брюсселе, после чего Оливер Вархели нанес визит в Армению, в ходе которого, по сути, был официально заявлен пакет помощи Армении в размере 2,6 млрд евро. Два дня назад председатель Европейского совета Шарль Мишель нанес визит в Армению, в ходе которого мы конкретизировали наши программы сотрудничества”, - сказал Никол Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра также особо подчеркнул важность отношений Армении с Францией. “Мы гордимся этими отношениями и говорим, что армяно-французские отношения имеют привилегированный характер. 1 июня у меня была очень важная встреча с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, и, конечно, мы считаем, что дальнейшее развитие и углубление наших отношений с Францией должно быть приоритетом нашей повестки дня. Я высоко ценю роль и заинтересованное участие президента Франции в конструктивном решении вопросов безопасности в нашем регионе”, - подчеркнул Никол Пашинян.

Натали Луазо поблагодарила за теплый прием и поздравила Никола Пашиняна с победой партии “Гражданский договор” на выборах. “Вы показали, что демократия является самой важной для вас ценностью. Это тем более важно с учетом регионального контекста. Я прибыла сюда как представитель Европейского парламента, в частности как председатель парламентского Подкомитета по безопасности и обороне, но также как француженка, член правительства президента Макрона, который, конечно же, знает о моем визите.

Я упорно боролась за то, чтобы Европейская комиссия напомнила Турции о необходимости признания Геноцида армян, потому что невозможно построить будущее, если мы не признаем прошлое. Я, как и многие другие французские парламентарии, и впредь буду другом Армении и армян в Европейском парламенте”, - сказала г-жа Луазо.

Она также отметила, что как председатель Подкомитета по безопасности и обороне хотела бы узнать, что еще ЕС может сделать для стабилизации ситуации в регионе. “Я хотела бы узнать, есть ли надежда на обмен новыми пленными, можно ли продолжить работу по разминированию, можно ли продолжить оказание помощи перемещенным лицам, что уже делает делегация ЕС, и что вы думаете о провокациях на границе, последнее из которых произошло вчера”, - сказала г-жа Луазо.

Она подчеркнула важность сохранения культурного наследия Нагорного Карабаха и предоставление с этой целью свободного доступа международным организациям. “Я также хотела бы узнать, что мы можем сделать, чтобы облегчить этот доступ и обеспечить сохранение наследия. Вы упомянули о недавнем визите еврокомиссара, Вы принимали его и сейчас принимаете парламентскую делегацию.

Я очень рада, что Армения находится в центре внимания Европейского союза. Я хотела бы узнать, в каких областях Вы хотели бы, чтобы Европейский союз имел большее присутствие, и в каких областях Вы хотели бы видеть большее французское присутствие”, - отметила член Европейского парламента.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся отношений Армения-ЕС, развития армяно-французского сотрудничества и происходящих в регионе процессов.

Никол Пашинян добавил, что госпожа Луазо считается большим другом армянского народа и Армении: “

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