ЦИК представил список представивших заявления о самоотводе кандидатов

Секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Армении Армен Смбатян представил список представивших заявления о самоотводе кандидатов в депутаты, включенных в избирательные списки внеочередных выборов НС. Как сообщает Арменпресс, секретарь ЦИК опубликовал список снявшихся кандидатов на своей странице в Facebook.

Из партии «Гражданский договор»:

1․ Лилит Макунц

2․ Сурен Папикян

3․ Араик Арутюнян

4․ Никол Пашинян

5․ Анаит Аванесян

6․ Романос Петросян

7․ Ованнес Арутюнян

8․ Акоп Симидян

9․ Генл Саносян

10․ Амбарцум Матевосян

11․ Диана Гаспарян

12․ Давид Геворгян

13. Нарек Мкртчян

14․ Арам Хачатрян

15․ Арарат Мирзоян

16․ Армен Памбухчян

Из блока «Армения»:

1․ Роберт Кочарян

2․ Марианна Епремян.