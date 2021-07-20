Генерал-майор Аршак Карапетян назначен первым заместителем министра обороны Армении. Как сообщает Арменпресс, исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян подписал соответствующее решение, которое опубликовано на сайте e-gov.am.

Ранее стало известно, что президент Армении Армен Саркисян подписал указы об освобождении от должности исполняющего обязанности министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна и первого заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Аршака Карапетяна.