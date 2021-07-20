Айк Мартиросян выбил из борьбы за Кубок мира Шахрияра Мамедъярова
Член мужской сборной Армении по шахматам Айк Мартиросян выбил из борьбы за Кубок мира сильнейшего шахматиста Азербайджана Шахрияра Мамедъярова.
Как сообщает Арменпресс, в третьем туре Кубка мира по шахматам в Сочи Мартиросян и Мамедъяров встретились на тай-брейке, где в первой партии быстрых шахмат Айк Мартиросян обыграл азербайджанца черными фигурами. Вторая партия в быстрые шахматы, где Мартиросян играл белыми фигурами, завершилась вничью. По итогам двух партий Шахрияр Мамедъяров остался вне борьбы.
Следующий соперник гроссмейстера Айка Мартиросяна в 4-м туре чемпионата мира - хорват Анте Брих.
Габриэль Саркисян, Шант Саркисян, Ованес Габузян и Элина Даниелян остались вне борьбы. Ранее стало известно, что гроссмейстер Левон Аронян вообще не примет участие в чемпионате мира из-за проблем со здоровьем. Аронян - действующий обладатель Кубка мира.
В этом году Кубок мира по шахматам проходит в Сочи. В мужском турнире 206 участников, в женском - 103. Турнир завершится 6 августа.
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