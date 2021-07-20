Время в Ереване: 11:07:36,   20 Июль

Вагаршак Арутюнян и Аршак Карапетян освобождены от занимаемых должностей

Вагаршак Арутюнян и Аршак Карапетян освобождены от занимаемых должностей

Президент Армении Армен Саркисян подписал указы об освобождении от должности исполняющего обязанности министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна и первого заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Аршака Карапетяна. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации