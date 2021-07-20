Вагаршак Арутюнян и Аршак Карапетян освобождены от занимаемых должностей

Президент Армении Армен Саркисян подписал указы об освобождении от должности исполняющего обязанности министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна и первого заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Аршака Карапетяна. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.