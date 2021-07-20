Вагаршак Арутюнян и Аршак Карапетян освобождены от занимаемых должностей
Президент Армении Армен Саркисян подписал указы об освобождении от должности исполняющего обязанности министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна и первого заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Аршака Карапетяна. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.
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